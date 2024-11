Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Unfallflucht

Aalen (ots)

Waldstetten: Ortstafel entwendet

Ein unbekannter Dieb entwendete zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen die Ortstafel sowie ein Tempo-30-Schild im Bereich des Ortsausgangs Richtung Wißgoldingen. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Schilder nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Aalen-Goldshöfe: Scheibe an Pkw eingeschlagen

An einem Fiat, welcher am Bahnhofsparkplatz Goldshöfe abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 5:30 Uhr und 10:50 Uhr die Scheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361/9796-0 entgegen.

Hüttlingen: Diebstähle aus Pkw

Aus Pkw, der im Sandweg abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 00:30 Uhr und 03:00 Uhr eine Geldbörse aus einem Rucksack, der sich auf der Rückbank befand, entwendet.

In der Beethovenstraße wurde in der Nacht auf Dienstag ebenfalls aus einem Pkw Bargeld entwendet.

Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361/97960 beim Polizeiposten Wasseralfingen zu melden.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 9:45 Uhr und 11:30 Uhr einen Seat, der auf einem Parkplatz am Ipftreff abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter der Nummer 07362/96020 zu melden.

