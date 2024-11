Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 67-jährige VW-Lenkerin befuhr am Montag gegen 15:40 Uhr die Straße "Im Vogelnest" in Fahrtrichtung Kreuzbergstraße, als sie an der Kreuzung zur Lerchenstraße geradeaus fahren wollte. Hierbei übersah sie jedoch eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 36-jährige Audi-Fahrerin, mit welcher sie folglich im Kreuzungsbereich kollidierte. Der Sachschaden beider Fahrzeuge wird auf zusammen ca. 6.000 Euro geschätzt.

Fichtenau: Schwer Unfall auf A7

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau kam es am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund von Übermüdung kam ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich im Grünbereich und kam mittig der Fahrbahn zum Stehen. Folglich mussten der rechte sowie linke Fahrstreifen gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt geht man von einem Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich aus.

