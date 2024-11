Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw in Vollbrand und Einbruch

Crailsheim: Fußgängerin übersieht vorbeifahrendes Auto

Am Montagvormittag gegen 11 Uhr kam es zu einem Unfall in der Wilhelmstraße. Hierbei wollte eine 22-jährige Fußgängerin die Straße überqueren, übersah jedoch, dass auf dieser bereits ein Pkw mit Anhänger vorbeifuhr. Daraufhin wurde die Frau vom Anhänger getroffen und dadurch leicht verletzt, worauf hin sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Wolpertshausen: Verkehrsunfall an Autobahnauffahrt

Ein 53-jähriger Smart-Fahrer wollte am Montag gegen 17:30 Uhr von der L1037 nach links auf die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Heilbronn einfahren, als er den aus Hörlebach kommenden vorfahrtberechtigten 40-jährigen Skoda-Fahrer übersah. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 53-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gaildorf: Diebstahl aus Gasthofzimmer

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Montag 21 Uhr wurde in einem Gasthof in der Karlstraße in ein Zimmer eingebrochen. Aus diesem wurde neben Bargeld noch Schmuck entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Pkw Vollbrand auf A6

Am führen Montagnachmittag wurde gegen 14:55 Uhr der Polizei ein Fahrzeugbrand auf der A6 gemeldet. Zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg konnte schließlich in einem Baustellenbereich in Fahrtrichtung Heilbronn ein VW in Vollbrand festgestellt werden. Die A6 musste kurzzeitig bis etwa 18:15 Uhr voll gesperrt werden, anschließend wurde die linke Spur wieder freigegeben. Gegen 22:50 Uhr wurden die Aufräumarbeiten beendet. Vor Ort waren neben der Straßenmeisterei auch die Feuerwehr Satteldorf mit 8 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit nicht betitelt werden. Als Ursache für den Brand wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen, die Ermittlungen hierzu dauern an.

