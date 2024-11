Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Unfallfluchten, Pkw beschädigt

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 12:45 Uhr und 17:30 Uhr einen in der Langen Straße am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro, anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 06 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem geparkten Pkw in der Rommelshauser Straße. Aus diesem entwendete er Bilder, eine Sonnenbrille, sowie ein Kabel und Audio-Anschlüsse. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstag 13:30 Uhr und Montag 09:10 Uhr einen in der Beinsteiner Straße am Fahrbahnrand geparkten Ford und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Pkw beschädigt

Etwa 200 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale am Montag zwischen 19:30 Uhr und 21:15 Uhr an einem geparkten Mercedes in der Charlottenstraße. Der bislang unbekannte Vandale schlug gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Diebstahl aus Garage

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 16:20 Uhr Zutritt zu einer Garage eines Wohnhauses in der Neckarsulmer Straße. Dort entwendete er diverse Armaturen im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 35260 um Hinweise zum noch unbekannten Langfinger.

