Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Katzenbabys in Jägersfreude ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken-Jägersfreude. (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde der Polizei von einem aufmerksamen Passanten mitgeteilt, dass er in dem Pfeifershofweg am Wegesrand eine zurückgelassene Box mit sieben jungen Katzen und einem Muttertier aufgefunden habe. Die Örtlichkeit wurde umgehend von der Polizei aufgesucht. Der geschilderte Sachverhalt konnte vor Ort als zutreffend vorgefunden werden. Die Tiere befanden sich eingesperrt und ohne Versorgung in einer Transport-Box für Tiere. Durch die hinzugezogene Feuerwehr wurden die Tiere aufgenommen und in einer Einrichtung versorgt. Die Polizei ermittelt aufgrund der ausgesetzten Tiere wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei in Sulzbach unter der Tel.: 06897 / 9330 zu melden.

