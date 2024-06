Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Saarbrücken-Jägersfreude

Saarbrücken-Jägersfreude (ots)

Am heutigen 25. Juni 2024 ereignete sich in 66123 Saarbrücken-Jägersfreude ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Dieser Vorfall stellt den zweiten schweren Verkehrsunfall des heutigen Tages im Bereich der PI Sulzbach dar. Ein 80-jähriger Saarbrücker übersah mit seinem PKW gegen 18:40 Uhr im Bereich der Sulzbachtalstraße beim Einfahren in den fließenden Verkehr von einer Grundstücksausfahrt einen 68-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf der Sulzbachtalstraße in Richtung Dudweiler unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer, der zum Zeitpunkt der Kollision keinen Schutzhelm trug, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Er wird derzeit in einer Saarbrücker Klinik intensivmedizinisch behandelt. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizeiinspektion Sulzbach hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Unfallgutachter hinzugezogen. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Bereich der Sulzbachtalstraße für die Dauer von ca. 2,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 06897/9330 zu melden.

