Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall in Saarbrücken-Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am heutigen 25. Juni 2024 ereignete sich in 66125 Saarbrücken-Dudweiler ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Eine 75-jährige Sulzbacherin missachtete mit ihrem PKW gegen 12:00 Uhr im Kreuzungsbereich "Beethovenstraße/Im Birkenfeld/Liesbet-Dill-Straße" die Vorfahrt eines 72-jährigen Saarbrückers, welcher mit seinem Leichtkraftrad die Beethovenstraße in Fahrtrichtung Scheidt befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden, musste der Zweiradfahrer stark abbremsen, sodass er zu Fall kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Die PKW-Fahrerin bleib unverletzt, während der Zweiradfahrer mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in eine umliegende Klinik eingeliefert wurde. Am Leichtkraftrad entstand erheblicher Sachschaden, der PKW blieb unversehrt. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen besteht bei dem 72-Jährigen zwischenzeitlich keine Lebensgefahr mehr. Er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Die Polizeiinspektion Sulzbach hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Unfallgutachter hinzugezogen. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Bereich der Beethovenstraße für die Dauer von ca. 2,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 06897/9330 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell