POL-UL: (GP) Heiningen - Roller contra Bus

Am Dienstag musste ein 54-Jähriger seinen Roller nach einem Unfall in Heiningen schieben.

Gegen 6.28 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Roller in der Eschenbacher Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung bog der Rollerfahrer nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er einen Linienbus. Der hatte gerade eine Bushaltestelle verlassen und Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer des Rollers blieb unverletzt. Die Lenkung des Rollers wurde derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 2.500 Euro. Während des Unfalls befanden sich etwa 20 Fahrgäste im Bus. Laut Busfahrer soll eine Frau durch die Kollision verletzt worden sein. Die Mitfahrerin war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort und soll sich nun unter der Tel. 07161/63236-0 bei der Polizei Göppingen melden.

