Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Hochwertige Geige gestohlen

Stuttgart (ots)

Zum Diebstahl einer hochwertigen Geige ist es am vergangenen Freitagnachmittag (19.05.2023) gegen 17:30 Uhr in einem ICE in Richtung Berlin gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr eine 59-jährige Reisende am vergangenen Freitag mit dem Fernzug zunächst von Berlin in Richtung Stuttgart, wobei sie ihre hochwertige Geige im Wert über 100.000 Euro in einem weißen Koffer mit sich führte. Nachdem die Geschädigte den ICE beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof ohne ihre Geige verlassen hatte, fiel ihr offenbar kurze Zeit später der Verlust des Musikinstrumentes auf. Der Fernzug hatte inzwischen seine Rückfahrt in Richtung Berlin angetreten, wobei der Geigenkoffer mitsamt Inhalt während dieser Fahrt wohl durch den unbekannten Täter entwendet wurde. In dem Geigenkoffer befanden sich neben der Geige noch weitere Gegenstände, welche ebenfalls einen nicht unerheblichen Wert aufweisen. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Verbleib des Geigenkoffers machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

