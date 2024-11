Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans - Mit Messer bedroht - Kabel entwendet

Aalen (ots)

Waldhausen: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans

Am Samstag, um kurz vor 11:30 Uhr, wurde das Polizeipräsidium Aalen über eine Auseinadersetzung auf einer Wiese, in einem kleinen Waldstück bei Simmisweiler, informiert. Beim Eintreffen der unverzüglich entsandten Streifen des Polizeipräsidiums Aalen sowie des Polizeipräsidiums Ulm flüchteten mehrere Fahrzeuge vom Ereignisort. Durch die Beamten konnten vor Ort noch 15 Personen angetroffen werden. Ein Fahrzeug, welches mit vier Personen besetzt war, konnte gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei allen 19 Personen um Zugehörige der Fanszene des FC St. Gallen handelte. Einige der 19 Personen wiesen Verletzungen auf, die eindeutig auf eine vorausgegangene Auseinandersetzung zurückzuführen sind. In den Fahrzeugen, die überwiegend Kennzeichen aus der Schweiz hatten, konnten zudem diverse Schutzbewaffnungen sowie Vermummungsmaterial aufgefunden werden. Derzeit ist nicht bekannt, mit wem sich die Fanszene des schweizerischen Fußballklubs FC St. Gallen eine Auseinandersetzung geliefert hat. Zeugenhinwiese in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Hofherrnweiler: Mit Messer bedroht

Am frühen Freitagmorgen, gegen 4.20 Uhr, wurde ein Anwohner in der Weilerstraße über eine Überwachungskamera auf eine Person mit einem Fahrrad auf seinem Grundstück aufmerksam. Der 26-Jährige begab sich daraufhin vor sein Wohnhaus, um nach dem ungebetenen Gast zu suchen. Kurze Zeit darauf nahm er einen Radfahrer auf der Straße wahr, der aus Richtung Spagenfeld heranfuhr. Nachdem er diesen Radfahrer angesprochen hat, habe dieser zunächst angehalten. Nach dem Hinwies des 26-Jährigen, dass er die Polizei verständigen wird, habe der Mann sein Fahrrad fallen lassen und sei in Richtung Kreisverkehr/Gartenstraße zu Fuß geflüchtet. Der 26-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Mann wenig später einholen. Nachdem dieser daraufhin ein Messer gezogen habe, wich der 26-Jährige zurück, so dass der Unbekannte fliehen konnte. Der Zeuge konnte den Mann folgendermaßen beschreiben: Etwa 170cm große, auffallend dünn, vermutlich Nordafrikaner, bekleidet mit einem Kapuzenpullover. Auf dem Gepäckträger des Fahrrads konnte ein Ladegerät sowie entsprechende Akkus vorgefunden werden. Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Wer konnte den Vorfall beobachten? Bei wem wurden entsprechende Elektroartikel entwendet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: Kabel entwendet

Zwischen Dienstagmittag und Montagmorgen zwickten Unbekannte einen bereits verlegten Kabelstrang in der Bahnhofstraße bei den Bahngleisen ab und entwendeten insgesamt 212 m Stromkabel. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht beziffert. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07362 / 96020 beim Polizeiposten Bopfingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell