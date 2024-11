Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach Angriff mit Messer

Aalen (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr ging ein 23-jähriger Mann am Bahnhof in Backnang eine ihm unbekannte 19-jährige Frau an, schlug diese mehrfach und versuchte anschließend, ihr Stiche mit einem Teppichmesser zu versetzen. Die junge Frau konnte den Messerangriff abwehren. Sie wurde durch die Schläge des Mannes leicht verletzt. Der 23-Jährige bedrohte in der Folge eine weitere Frau. Die Polizei nahm den aggressiven Mann wenig später fest. Er wurde am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Backnang vorgeführt. Dieser erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, woraufhin der 23-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

