Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Pkw, Person von Lkw erfasst, Fensterscheibe beschädigt, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Plüderhausen: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete zwischen Samstag 20 Uhr und Montag 07 Uhr einen unverschlossenen Pkw auf einem Grundstück in der Schillerstraße. Aus diesem entwendete er ein Notebook. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Fellbach: Person von LKW erfasst

Am Montagvormittag gegen 10:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer die Höhenstraße und wollte nach rechts in die Max-Planck-Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine 49-jährige Fußgängerin, welche die Straße querte. Die Fußgängerin wurde vom LKW erfasst und schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik.

Murrhardt: Fensterscheibe beschädigt

Ein Vandale war zwischen Donnerstag 17 Uhr und Sonntag 16:30 Uhr Steine gegen die Scheibe einer Türe eines Schulgebäudes in der Nägelestraße. Dabei verursachte er Sachschaden zwischen 3000 und 5000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Backnang: Fahrzeugbrand

Am Montagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es auf der B14 auf Höhe Maubach in Fahrtrichtung Backnang zum Brand eines VW. Das Fahrzeug einer 40-jährigen Frau fing in Folge eines technischen Defekts Feuer. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

