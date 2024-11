Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrüger machen Beute, Rettungskräfte und Polizeibeamte angegangen, Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 15 Uhr und 16:10 Uhr einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Stuttgarter Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Samstag 15:00 Uhr einen in der Daimlerstraße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen

Am Sonntagnachmittag gegen 15:40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein aggressiver Mann in der Tournonstraße Rettungskräfte angehen soll. Beim Eintreffen der Polizei an der Örtlichkeit, zeigte sich der 35-Jährige Mann äußerst aggressiv und bewarf den Streifenwagen mit Glasflaschen. Anschließend ging er in sein Zimmer zurück und holte weitere Glasflaschen. Ebenfalls hatte der Mann zwei Messer bei sich. Da er sich gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv zeigte und mit den Glasflaschen auf diese zu ging, wurde Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Erst unter dem Einsatz mehrerer Beamter konnte der 35-Jährige festgenommen werden. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Plüderhausen: Gebäude beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Freitag 14:40 Uhr und Samstag 03:30 Uhr das Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße mit roter Farbe. Hinweise zum noch unbekannten Schmierfink nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Leutenbach: Dacia zerkratzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Dacia zerkratzt, der in den Fasanengärten abgestellt war. Es entstand mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Rund 18000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstag auf der L1140 ereignete. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 42-jähriger Seat-Fahrer von der Deponie auf die Landesstraße aus und übersah hierbei eine 73-jährige Citroen-Fahrerin. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Winnenden: Telefonbetrüger machen Beute

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr riefen Telefonbetrüger bei einer Seniorin aus Winnenden an und gaukelten dieser vor, dass ihre Schwester einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person ums Leben gekommen sei. Um eine Haftstrafe zu verhindern sei nun eine Kaution fällig. Die Seniorin ließ sich von den Betrügern überzeugen und übergab wenig später einen fünfstelligen Geldbetrag sowie Schmuck und Goldmünzen an eine Abholerin. Die Abholerin soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Ebenfalls war sie zwischen 150cm und 155cm groß, trug eine schwarze Brille und eine schwarze Strickmütze, sowie schwarze Kleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell