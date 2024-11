Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Samstagvormittag gegen 09:50 Uhr kam es an der Kreuzung Lerchenstraße / Hammersbachweg zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 67-jährige Frau übersah mit ihrem VW Golf beim Abbiegen die Vorfahrt einer 58-jährigen Dacia-Fahrerin, wodurch es zur Kollision kam. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, am Dacia Logan ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Gaildorf: Motorrad kommt von Straße ab

Am Samstagmittag gegen 13:47 Uhr kam ein 30-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er befuhr die L1066 zwischen Mittelrot und Unterrot. In einer Linkskurve kam er auf die Wiese, überschlug sich und wurde leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden von ca. 12.000 Euro.

Gaildorf: Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet vom Unfallort - Zeugenaufruf

Am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr fuhr ein weißer Opel Kombi in der Kanzleistraße in Richtung Fraschstraße. Hierbei erfasste er an der Kreuzung Kanzleistraße/Fraschstraße einen 92-jährigen Mann, welcher die Straße auf einem Fußgängerüberweg überquerte. Der Mann kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Der Opel entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der Opel hatte vermutlich ein Schwäbisch Haller Kennzeichen. Zeugen des Unfall werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791-4000 zu melden.

Bühlertann: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es auf der L1060 zu einem Unfall mit einem Pkw. Dieser kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal. Die 31-jährige Fahrerin des Mitsubishis wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell