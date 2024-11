POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots) - Crailsheim: Mann auf Parkplatz angefahren Am Donnerstagnachmittag gegen 16:05 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Gaildorfer Straße zu einem Unfall. Eine 54-jährige Dame wollte mit ihrem Audi A4 den Parkplatz verlassen und übersah beim Rückwärtsfahren, einen 76-jährigen Mann, welcher auf dem Parkplatz Gartenarbeiten erledigte. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und ...

