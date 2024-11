Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigungen, Einbrüche, Brand (stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Eine 51-jährige alkoholisierte Seat-Leon-Fahrerin verursachte am Freitag, um 01:50 Uhr, zwei Verkehrsunfälle und flüchtete anschließend. In der Friedhofstraße kollidierte sie mit gleich zwei geparkten Autos. Sowohl ein Skoda Octavia als auch ein 1-er BWM wurden stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Verursacherin zu Hause angetroffen werden. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Rudersberg: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

In der Halloween-Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde am Bahnhof eine elektronische Anzeigentafel beschädigt. Bislang unbekannte Täter nahmen Steine aus dem Gleisbett und warfen diese gegen die Anzeigentafel, sodass sie beschädigt wurde. Der Schaden wurde auf 1.000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Weinstadt: Sachbeschädigungen durch Graffitis und Feuer - Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag besprühten bislang unbekannte Täter in der Parkanlage Grüne Mitte in Beutelsbach mehrere Parkbänke, Spielgeräte und Dekorationsgegenstände mit schwarzer und blauer Farbe. Außerdem zündeten sie mehrere Mülleimer und Liegestühle an. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von circa 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und Freitag, 10:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Hausweinberg ein. Die Räumlichkeiten wurden durchstöbert. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 entgegen.

Leutenbach: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 26.10.2024, 10:00 Uhr, bis Freitag, 18:10 Uhr, in ein Haus in der Talstraße ein. Die Täter verschafften sich über die Kellertüre Zutritt in das Haus und durchwühlten auf allen Ebenen Schränke und Kommoden. Das Diebesgut ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195/6940.

Fellbach-Oeffingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Am Freitagabend, zwischen 18:40 Uhr und 18:59 Uhr, brachen zwei Täter in ein Haus im Lauffener Weg ein. Sie gelangten über die Terrassentür in das Innere. Als sie dort das Schlafzimmer durchsuchten, wurden sie von einer 59-jährigen Zeugin gestört und flüchteten aus dem Haus. Ob die Diebe etwas entwendeten bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720.

Welzheim: Tauchsieder entzündet Thuja-Baum

Am Samstag, um 01:33 Uhr, wurde ein brennender Thuja-Baum in der Finkenstraße festgestellt. Beim Eintreffen der Streife stand der Baum noch in Flammen. Die freiwillige Feuerwehr Welzheim rückte mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an und löschten den Baum. Grund für das Feuer war vermutlich ein eingeschalteter Tauchsieder, welcher benutzt wurde, um einen Pool aufzuheizen und anschließend am Baum abgelegt wurde. Durch die Flammen sowie den Rauch wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 bis 3.000 Euro.

