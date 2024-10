Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rauschgiftdealer in Haft - Diebstahl - Motorradfahrer schwer verletzt

Böbingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 61-jähriger Lenker eines Motorrades wollte am Donnerstag gegen 9.40 Uhr von der Hauptstraße, aus Richtung Heubach kommend, nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einem PKW zusammen, dessen Fahrer die Hauptstraße - von der B29 kommend - befuhr. Bei dem folgenden Sturz wurde der Motorradfahrer, der deutlich alkoholisiert war, schwer verletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lorch: Diebstahl aus PKW

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 3:40 Uhr öffnete ein Dieb eine unverschlossene Autotür eines VW, welcher in der Uhlandstraße abgestellt war. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeug etwa 15 Euro Bargeld. Der Mann, der mit einem Kapuzenpullover bekleidet war entfernte sich anschließend zu Fuß. Gegen 4:15 Uhr hielt sich der Dieb im Bereich des Bahnhofs Lorch auf. Zeugen die Hinwiese auf die Person geben können oder ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Rauschgiftdealer in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Aalen konnten mit Unterstützung durch ein Mobiles Einsatzkommando am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, vier Personen im Alter von 20 bis 47 Jahren vorläufig festgenommen werden. Den Festgenommenen wird der gemeinschaftliche, gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, in dessen Verlauf auch mehrere tausend Euro vermeintliches Dealergeld und 120g Kokain sichergestellt werden konnten, wurden - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen - eine 20-Jährige sowie ein 25-Jähriger wieder auf freien Fuß entlassen. Ein 47-jähriger türkischer Staatsangehöriger und ein 25-jähriger italienischer Staatsangehöriger wurden am Donnerstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Von dem Richter wurde der beantragte Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, sodass die beiden Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht werden konnten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

