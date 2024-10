Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Zigarettenautomat aufgebrochen, Gegenstände entwendet

Blaufelden: Einbruch in Wohnhaus

In der Straße im Badgarten wurde am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr festgestellt, dass in einem Wohnhaus ein Fliegengitter entfernt und eine Türe aufgehebelt wurde. Im Inneren wurden in einem Zeitraum seit Mittwochmittag 12:45 Uhr mehrere Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07953 925010 mit dem Polizeiposten Blaufelden in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Einbruch auf Baustelle

Bislang Unbekannten gelang es auf eine Baustelle, zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen 6:50 Uhr in der Gaildorfer Straße, zu gelangen. Dort wurden Vorhängeschlösser mehrerer Container gewaltsam aufgebrochen und aus diesen Arbeitshilfmittel entwendet. Des Weiteren beschädigten die Unbekannten, um in ein Gebäude auf dem Gelände zu gelangen, mehrere Blechverkleidungen sowie die dahinterliegenden Glasscheiben. Wie hoch der entstandene Schaden ist kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagmorgen 7 Uhr wurde in der Ludwig-Erhard-Straße an der Kreuzung zur Straße "Im Fliegerhorst" ein Automat gewaltsam, mittels eines roten Werkzeuges, geöffnet. Aus dem Inneren wurde anschließend eine Geldkassette sowie alle Tabakwaren entwendet. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schwäbisch Hall - Hessental: Stoffbeutel mit Wertsachen entwendet

In einem Einkaufladen in der Raiffeisenstraße wurde am Dienstag zwischen 15:30 und 16:00 Uhr aus einem Rollatorkorb einer älteren Dame ein Stoffbeutel entwendet. In diesem befanden sich ein Geldbeutel, eine Briefmappe sowie ein Schlüsseletui. Insgesamt wird von einem Schaden von mehreren hundert Euro ausgegangen. Personen, welche relevante Beobachtungen in diesem Zeitraum machen konnten, werden gebeten sich bei Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 95090 zu melden.

Ilshoven: Starkstromkabel entwendet

In einem Neubaugebiet in der Lavenderstraße wurde zwischen Mittwoch 21 Uhr und Donnerstag 6 Uhr mehrere Starkstromkabel verschiedener Kränen entwendet. Diese befanden sich auf unterschiedlichen Baustellen im Neubaugebiet. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilshofen unter 07904 940010 zu melden.

