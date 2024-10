Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbrüche - Versuchte schwere Brandstiftung

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Ein 61 Jahre alter BMW-Fahrer achtete am Mittwoch gegen 13:30 Uhr beim Öffnen seiner Fahrzeugtüre in der Bangertstraße nicht auf den fließenden Verkehr und übersah eine 74-jährige Radfahrerin, die die Straße entlangfuhr. Die Radfahrerin stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein Smart, der in der Benzstraße geparkt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Seniorin fährt gegen Garage - 30.000 Euro Schaden

Eine 84 Jahre alte Citroen-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 14:40 Uhr die Straße Waiblinger Berg und kam hierbei aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab. Anschließend prallte sie gegen eine geschlossene Garage und beschädigte das Garagentor stark. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Berglen-Hößlinswart: Gas und Bremse verwechselt - hoher Sachschaden

Rund 200.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16:10 Uhr in der Otterstraße. Eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin verwechselte im Bereich einer Kurve das Brems- mit dem Gaspedal und kam anschließend von der Straße ab. Dort prallte sie gegen eine Garagenwand. Die Frau zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. An ihrem Pkw entstand Totalschaden. Sowohl die Garage als auch ein Teil des angrenzenden Wohnhauses sind einsturzgefährdet, der Pkw konnte bislang noch nicht geborgen werden. Aufgrund des einsturzgefährdeten Gebäudes ist die Straße auf unabsehbare Zeit gesperrt, zumindest ein Teil des Gebäudes muss vermutlich abgerissen werden.

Schwaikheim: Einbruchsversuch

Bisher unbekannte Einbrecher versuchten am Dienstag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Wiesenstraße einzubrechen. Glücklicherweise gelang es den Tätern nicht, das Küchenfenster auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 mit dem Polizeiposten Schwaikheim in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 17:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Rosengartenstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: In Gaststätte eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Donnerstag gegen 3:10 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein und brachen zwei Spielautomaten auf. Aus diesen wurde das darin enthaltene Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18:30 Uhr im Storchengäßle einen geparkten Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Versuchte schwere Brandstiftung

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 04:10 Uhr der Polizei ein Brandgeschehen an einer Gebäudewand in der Straße Am Schillerplatz gemeldet. Zuvor hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein unbekannter männlicher Täter einen Gegenstand gegen die Wand warf, der sich entzündete. Das Feuer erlosch nach kurzer Zeit von selbst. Die Außenfassade wurde in einem Teilbereich stark verrußt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07361 5800.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr bis Donnerstag 06:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Stuttgarter Straße zwei andere Fahrzeuge. Durch die Kollision mit einem geparkten Fiat wurde dieser nach vorne auf ein dort abgestelltes Kleinkraftrad geschoben, welches umstürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch, gegen 19:10 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem BMW die Esslinger Straße (L1199) in Fahrtrichtung Stetten. In einer scharfen Rechtskurve kam der BMW-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem, dort vorhandenen Findling. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Fellbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell