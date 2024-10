Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Drei Pkw bei Unfall beschädigt

Eine 51 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 11 Uhr in eine Parklücke in der Hauptstraße einfahren. Hierbei rangierte sie mehrfach und kollidierte mit dem Ford eines 53-jährigen Autofahrers, der die Hauptstraße entlangfuhr. Dieser wich noch nach links aus und kollidierte dabei mit einem geparkten VW. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro, verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Aalen: Entfernung falsch eingeschätzt

In der Ulmer Straße kam es am Montagmorgen gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als eine 68-jährige VW-Fahrerin aus einer Grundstücksausfahrt auf die K3332 einfahren wollte. Hierbei schätzte diese die Entfernung eines 77-jährigen VW-Fahrers falsch ein, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell