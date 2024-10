Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Unfallflucht

Aalen (ots)

Großerlach-Grab: Brand

Am Mittwoch kam es gegen 10:25 Uhr in der Steingasse zu einem Brandgeschehen an einem Ferienhaus. Mutmaßlich durch falsch entsorgte Asche gerieten Mülleimer am Gebäude in Brand. Das Feuer griff danach auf den angebauten Carport über. Da die Gäste bereits abgereist waren, war das Haus zum Brandzeitpunkt nicht bewohnt. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Sulzbach.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

In der Zeit von Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 16:25 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW-Polo. Der VW war zum Unfallzeitpunkt in der Eisenbahnstraße abgestellt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 800 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07192 5313.

