Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Subaru-Fahrer die Geschwister-Scholl-Straße. An einer dortigen Einmündung übersah er eine vorfahrtsberechtigte 70-jährige Renault-Fahrerin, sodass es zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen kam. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Diebe öffneten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 21:45 Uhr und 09 Uhr gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Hofwiesenstraße auf einem Firmengelände. Anschließend entwendeten sie aus diesem sämtliches Bargeld und alle Tabakwaren. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell