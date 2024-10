Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen warnt vor Telefonbetrügern

Aalen (ots)

Am Dienstagmittag riefen Telefonbetrüger einen Senior aus Schwäbisch Gmünd an und gaben vor, dass sein Name auf einer Liste von festgenommenen Einbrechern zu finden war. Der Senior wurde aufgefordert sein Geld von der Bank abzuheben und an die angebliche Polizei zu übergeben. Das Opfer der Betrüger machte sich auf zu seiner Bank und wollte sein Konto leeren um das Bargeld an die Betrüger zu überreichen. Dies konnte durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Bank verhindert werden. Die Polizei warnt erneut vor den Maschen der Telefonbetrüger und rät:

- Geben Sie keinerlei persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen weiter!

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben!

- Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Rufen Sie angebliche Angehörige unter der ihnen bekannten Telefonnummer zurück!

- Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

