Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwerverletzte Motorradfahrerin, Unfallflucht und renitente Frau

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz hinter einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße wurde am Dienstag, zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr ein Mercedes beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Alkoholisierte Frau beleidigt Polizisten und widersetzt sich

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 18.45 Uhr zum Bahnhof gerufen, weil dort eine 50-Jährige Probleme machte. Die Frau war mit rund zweieinhalb Promille alkoholisiert und weigerte sich, nach Hause zu gehen. Sie beleidigte die Polizisten und war sehr unkooperativ, sodass sie zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen wurde. Dieser wurde ihr bereits am Nachmittag angedroht, als sie zum ersten Mal Passanten negativ auffiel und diese die Polizei verständigten. Auch hier beleidigte sie die eingesetzten Ordnungshüter. Gegen die Gewahrsamnahme wehrte sich die Frau heftig und leistete Widerstand, sodass sie überwältigt werden musste und ihr Handschließen angelegt wurden. Neben mehreren Strafanzeigen erhält die Frau nun auch entsprechende Kostenrechnungen.

Lorch: Motorradfahrerin bei Unfall schwerverletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 63 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmitttag zu. Eine 36 Jahre alte Ford-Fahrerin befuhr gegen 15.45 Uhr die Plüderhäuser Straße und wollte nach links in die Gmünder Straße abbiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende Bikerin mit deren Ducati und erfasste diese frontal. Die 63-Jährige wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 36-Jährige sowie ihre Beifahrerin wurden sicherheitshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell