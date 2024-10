Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle - Von Hund mitgerissen - Streitigkeiten - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Einbruch

Am Montag drangen unbekannte Diebe in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:10 Uhr in eine Wohnung in der Charlottenstraße ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Murrhardt: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Dienstagmorgen zeigte eine 65-Jährige aus Murrhardt an, dass sie am Samstag, 19.10.2024, gegen 20:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Oetingerstraße ein anderes geparktes Fahrzeug beschädigt habe. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um ein größeres Auto mit einem hellen Farbton gehandelt haben. Die 65-Jährige war mit einem blauen Skoda unterwegs, der tatsächlich einen Unfallschaden an der hinteren linken Stoßstange aufwies. Der betroffene andere Fahrzeugeigentümer wird gebeten, sich beim Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 zu melden.

Fellbach: Von Hund mitgerissen

Am Dienstag, gegen 07:445 Uhr befand sich eine 81-jährige Frau zusammen mit ihrem Hund auf einem Spaziergang. Im Bereich der Einmündung Esslinger Straße / Tainer Straße rannte ihr Hund, eine Bulldogge, unvermittelt los und riss die ältere Frau um. Sie zog sich Kopfverletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Rommelshausen: Unfall - Fußgänger übersehen

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr die Erwin-Bahnmüller-Straße. Auf Höhe der Ernst-Heinkel-Straße wollte er rückwärts am Fahrbahnrand in eine Parklücke fahren. Dazu hielt der Audi-Fahrer zunächst an und ließ ein nachfolgendes Fahrzeug passieren. Dann setzte er zum Einparken an und übersah dabei einen 55-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund hinter dem Audi die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Er wurde in Krankenhaus gebracht.

Fellbach: Streitigkeiten

Bereits am Samstag kam es am Schwimmbad in der Esslinger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zunächst wurde eine 23-Jährige im Bereich der Umkleidekabinen von einem unbekannten Mann belästigt. Die junge Frau konnte sich den Aufdringlichkeiten erwehren und berichtete ihren Begleitern (23, 38) davon. Diese konfrontierten den unbekannten Täter und seinen Begleiter (21) mit den Vorwürfen. Dabei kam es zu Streitigkeiten, die in Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten, bei der die Beteiligten leicht verletzt wurden. Der unbekannte Täter, der die junge Frau belästigt hatte, konnte sich unerkannt von der Örtlichkeit entfernen. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Alfdorf: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Samstagabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr wurde ein Porsche auf der kompletten Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Als mögliche Tatorte kommen die Pfersbacher Straße sowie die Straße Am alten Rathaus in Betracht. Zeugenhinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

