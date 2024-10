Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Automat, Einbruch und Unfallflucht

Mainhardt: Diebstahl aus Selbstbedienungsautomat

Ein Dieb verschaffte sich am Dienstag gegen 04 Uhr Zugriff auf den Inhalt eines Selbstbedienungsautomaten, indem er diesen mit Hilfe von Werkzeug öffnete. Anschließend entwendete er Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der Dieb verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an dem Automaten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Eine Verkehrsteilnehmerin, welche vom Hagerweg in die Schloßstraße abbiegen wollte, missachtete am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr die Vorfahrt einer 58-jährigen Nissan-Fahrerin, welche die Schloßstraße in Richtung Obersontheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei am Nissan Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Die andere Verkehrsteilnehmerin verließ ohne anzuhalten die Unfallstelle. Hinweise zur noch unbekannten Unfallverursacherin nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Blaufelden: Einbruch in Firmengebäude

Ein Dieb verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 17 Uhr und 07:15 Uhr Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße Im Flöhn. Dort entwendete er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum noch unbekannten Langfinger nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

