POL-H: Zeugenaufruf: Transporter prallt auf Rastplatz der Autobahn 7 auf abgestellten Lastwagen - fünf Menschen zum Teil schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf einem Rastplatz an der Autobahn (A) 7 nahe Burgwedel sind am Samstag, 19.10.2024, fünf Insassen eines Kleintransporters verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ihr Fahrzeug war bei der Einfahrt in die Raststätte auf einen abgestellten Lastwagen geprallt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 24-Jähriger mit einem Sprinter der Marke Mercedes die A7 in Richtung Hamburg. Gegen 03:40 Uhr verließ der Fahrer die Autobahn und steuerte den Rastplatz Springhorst an, um einem seiner vier Mitinsassen das Steuer zu übergeben. Der Transporter fuhr aber vermutlich deutlich zu schnell auf den Rastplatz. Während das Fahrzeug mehrere abgestellte Lastwagen zunächst noch verfehlte, krachte er schließlich mit weiterhin hoher Geschwindigkeit in einen weiteren Lastwagen auf dem Rastplatz.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in dem Transporter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Die weiteren vier Insassen des Fahrzeug im Alter von 32 bis 57 Jahren überstanden den Unfall mit leichten Blessuren. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit rund 12.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

