POL-H: Zeugenaufruf: 21-Jähriger flüchtet auf Fahrrad vor Polizeikontrolle und greift bei vorläufiger Festnahme mehrere Einsatzkräfte an

Hannover (ots) - Ein seit Freitagabend, 18.10.2024, in Hannover vermisst gemeldeter Zehnjähriger ist wieder da. Der Junge, der eigentlich in Berlin lebt und in Niedersachsen nur zu Besuch war, wurde am Samstag von der Berliner Polizei angetroffen und ist wohlauf. Er befindet sich inzwischen in der Obhut seiner ...

mehr