Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Burgschwalbach - Einbruch in Einfamilienhaus

Burgschwalbach (ots)

Am Freitagabend, den 23.02.2024, brachen Unbekannte zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Brennersgraben ein. Der oder die Täter drangen dabei durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell