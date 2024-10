Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Auffahrunfallmit drei Beteiligten

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagmittag auf der B29 ereignete. An der Lichtzeichenanlage im Bereich der Einmündung der B290 fuhr gegen 12.30 Uhr eine 18-Jährige mit ihrem VW auf den Mercedes Sprinter eines 63-Jährigen auf. Dieser wurde in der Folge noch auf einen Mercedes aufgeschoben, der von einem 31-Jährigen gelenkt wurde. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Im neuen Parkhaus des Ostalbklinikums wurde am Montag gegen 10 Uhr ein Golf beschädigt. Im Verdacht steht eine 80 Jahre alte Ford-Fahrerin, die sich nicht um den Schaden kümmerte und sich unerlaubt entfernte. Sie hinterließ rund 3000 Euro Schaden und muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Unterschneidheim: Unfallflucht

Ein 78-Jähriger befuhr am Montag gegen 19.10 Uhr mit seinem Mercedes die Nordhäuser Straße in Richtung Zöbingen. Dabei kam ihm ein Pkw-Kombi entgegen, der immer weiter auf die Gegenfahrspur geriet und den Mercedes des Mannes streifte. Der unbekannte Verursacher flüchtete ohne anzuhalten in Richtung Nordhausen von der Unfallstelle und hinterließ rund 6000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020.

Heubach: Kettenreaktion

Am frühen Montagmorgen gegen 7 Uhr missachtete ein 20-jähriger Lenker eines Renault in der Daimlerstraße die Vorfahrt und prallte deswegen mit einem Hyundai einer 66-jährigen Frau zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Hyundai auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo er frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo einer 23-jährigen Fahrerin zusammenprallte. Der Polo wurde aufgrund des Anstoßes wiederum gegen einen Skoda eines 62-jährigen Fahrers geschoben. Bei dem Unfall, bei welchem die Hyundai-Lenkerin und die Lenkerin des VW Polo leicht verletzt wurden, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 22.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Renault Megane, der am Samstag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr in der Mörikestraße im Bereich der Sporthalle abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der rechten hinteren Tür beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Diebstahl aus PKW

Aus einem unverschlossenen Renault, der in der Uhlandstraße stand, wurden am Montag zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr, Bargeld sowie ein iPhone 11 entwendet.

Gegen 14:15 Uhr wurde aus einem weiteren unverschlossenen PKW im Irenenweg ein Geldbeutel entnommen und durchsucht. Der 26-jährige Fahrzeugbesitzer kam hinzu und sprach den Dieb energisch an, woraufhin dieser den Geldbeutel wieder ins Fahrzeug warf und in Richtung Innenstadt/Bahnhof flüchtete. Der Dieb, der einen dunkleren Hauttyp hatte, war etwa 25-bis 30 Jahre alt und 170cm groß. Er war komplett dunkel gekleidet und trug eine schwarze Sweatshirtjacke mit Reißverschluss. Er hatte kurze lockige, schwarze Haare und hatte zudem weiße, schnurlose Kopfhörer in den Ohren.

Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell