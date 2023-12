POL-HAM: Unbekannte fährt Schülerin an und flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem einem BMW-Fahrer auf dem Brüggenweg am Dienstag, 19. Dezember, Anhaltezeichen von Beamten des Verkehrsdienstes gegeben wurden, trat dieser die Flucht an. Mit hoher Beschleunigung lenkte er gegen 18.15 Uhr den BMW über die Phönixstraße bis in die Augustastraße, wo der Wagen wegen der ...

mehr