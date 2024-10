Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Auseinandersetzung auf Tankstellengelände gesucht - Scheiben eingeschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Scheiben eingeschlagen

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein Unbekannter mehrere Scheiben eines VW Phaeton ein, der in der Galileistraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364/955990 entgegen.

Essingen: Unfall beim Abbiegen

Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die Kirchgasse und bog anschließend in die Schulstraße ab. Hierbei scherte er mit seinem Lkw zu weit aus, sodass er einen entgegenkommenden Mercedes streifte, der von einer 24-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Ellwangen: Zeugen nach Auseinandersetzung auf Tankstellengelände gesucht

Das Kriminalkommissariat Aalen sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Montagabend auf dem Areal einer Tankstelle in der Haller Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein 50 Jahre alter Mann von zwei Männern im Alter von 48 und 22 Jahren körperlich angegangen, mit einem Messer bedroht und sein Smartphone sowie seine Geldbörse entwendet. Alle drei Personen sind sich untereinander bekannt.

Das Smartphone wurde kurze Zeit später von bislang unbekannten Zeugen an der Tankstelle abgegeben. Zur Klärung des Sachverhalts werden die Zeugen, die das Smartphone an der Tankstelle abgegeben haben, sowie evtl. weitere Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung zwischen den Männern machen können, dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ellwangen: Unfall im Kreisverkehr

Am Montag gegen 18:45 Uhr fuhr ein 53-jähriger Lenker eines Volvos in den Kreisverkehr auf der K3232 zwischen Neunheim und Ellwangen ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits VW Tiguan, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde, fuhr. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

