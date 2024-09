Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch bei Sozialstation

Bellheim (ots)

Am Sonntagmorgen im Zeitraum von 06:50 Uhr bis 10:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter bei der Sozialstation im Gahnerb in Bellheim eingebrochen. Es entstand erheblicher Sachschaden an den gewaltsam geöffneten Türen. Durch den oder die Einbrecher wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell