POL-PDLD: Katzen aus Pension entwendet - Zeugen gesucht

Essingen (ots) - Ein 45-Jähriger Mann aus Landau befuhr am heutigen Morgen gegen 00:45 Uhr die Bundesstraße 272 in Richtung Landau. Da der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug Schlangenlinien fuhr, meldeten dies andere Verkehrsteilnehmer der Polizei Landau. An der Wohnanschrift des Fahrers wurde der 45-Jährige gerade beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten ...

mehr