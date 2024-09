Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend, 1. September 2024 um 18:10 Uhr, am Bahnhof Gronau in der Regionalbahn 51, auf der Fahrt von Gronau nach Dortmund, einen 36-jährigen Nigerianer verhaftet. Die Stadtverwaltung Essen hatte gegen den Mann eine Ausweisungs- und Abschiebeverfügung erlassen und suchte ihn mit Haftbefehl. Der Gesuchte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Kreispolizeibehörde Borken zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

