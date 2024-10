Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Rücksichtsloser Fahrer - Unfälle - Sachbeschädigungen

Schwaikheim: Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 18:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein niederer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Welzheim: Rücksichtsloser Fahrer - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 12:20 Uhr die Kreisstraße 1866 von Walkersbach in Richtung Breitenfürst. Hierbei versuchte er mehrfach, ein vor ihm fahrendes Fahrschulauto zu überholen, was aber zunächst nicht gelang. Weiterhin unterschritt der Fahrer mehrfach deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Pkw, blendete mehrfach auf und betätigte den linken Blinker. An der Einmündung zur L 1155 überholte der Autofahrer schließlich das Fahrschulauto. Hierbei musste die Fahrlehrerin stark abbremsen, um eine Kollision mit dem wieder nach rechts einscherenden Pkw zu verhindern. Zeugen, denen der rücksichtslose Autofahrer ebenfalls aufgefallen ist bzw. die Hinweise die Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Fellbach: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 64 Jahre alter VW-Fahrer übersah beim Ausparken am Dienstag kurz nach 14 Uhr in der Bruckstraße einen 80 Jahre alten Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw. Er wurde beim Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Fellbach: Jugendlicher Radfahrer nach Unfall gesucht

Ein bisher unbekannter Radfahrer wollte am Dienstag gegen 12:40 Uhr die Franz-Arnold-Straße auf dem Zebrastreifen überqueren und kollidierte hierbei mit dem Mercedes einer 23-Jährigen. Diese bremste ihren Pkw, als sie den Radfahrer bemerkte, bis zum Stillstand ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision mit dem Pkw. Anschließend stand er augenscheinlich unverletzt wieder auf und verließ die Unfallstelle in Richtung Fellbacher Straße. Er soll etwa 14 Jahre al sein und zum Zeitpunkt des Unfalls eine dunkle Jeans und eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben. Sein mitgeführtes Fahrrad war vermutlich blau. Hinweise auf den bisher unbekannten jugendlichen Radfahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Auto zerkratzt

Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag wurde in der Fellbacher Straße ein geparkter BMW im Bereich der hinteren rechten Türe zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach: Farbschmierereien

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Dienstagnachmittag beschmierten bisher unbekannte Vandalen mehrere Zäune und Schilder in der Verlängerung der Kienbachstraße in Richtung Bad Cannstatt mit pinker Lackfarbe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Diebstahl aus PKW

Einer 58-jährigen Frau wurde am Montag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr ihr Geldbeutel und ihr Mobiltelefon aus dem unverschlossenem Auto gestohlen. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls im Elisabethenweg abgestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: gestürzter Radfahrer

Erste Hilfe leistete eine Streife des Polizeireviers Backnang am Dienstag gegen 20:55 Uhr. Die Beamten wurden auf einen gestürzten Radfahrer in der Annonay-Straße aufmerksam gemacht. Der 35-Jährige war offenbar aufgrund eines akuten medizinischen Ereignisses gestürzt und nicht ansprechbar. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Backnang: Unfall auf B14

Am Dienstagmittag kam es gegen 12:35 Uhr zu einem Unfall auf der B14 auf Höhe Backnang in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Dort kam ein 53-jähriger Smart-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hydranten. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Backnang.

Backnang: Sachbeschädigung an Hauswand

Am Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Jugendliche am Dienstag gegen 00:00 Uhr mehrere Eier gegen eine Hauswand im Hans-Gaugler-Weg geworfen haben. Ein Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

