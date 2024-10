POL-PPRP: Überholmanöver endet in Unfall - hoher Sachschaden

Ludwigshafen (ots) - Die Polizei Ludwigshafen registrierte am Dienstag (22.10.2024) insgesamt fünf Betrugsversuche am Telefon im Stadtgebiet Ludwigshafen. Bei drei Telefonaten meldet sich ein falscher Polizeibeamter, bei zwei Gesprächen wurde ein Gewinn in Aussicht gestellt. In allen Fällen wurden die Gespräche vorzeitig beendet. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die ...

mehr