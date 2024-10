POL-PPRP: Schulbalkon in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) - Wegen eines Parkplatzes an einem Supermarkt in der Oppauer Straße entwickelte sich am Montag (21.10.2024, 11:25 Uhr) ein Streit zwischen vier Personen im Alter von 26 bis 57 Jahren. Der Streit verlagerte sich anschließend in den Supermarkt, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und ...

