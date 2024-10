Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - E-Scooter verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer musste aufgrund eines vermutlich zu schnell fahrenden Autos am Donnerstagnachmittag (22.10.2024, 13:49 Uhr) an der Kreuzung Max-/Schulstraße stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte der 17-Jährige und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das am Unfall beteiligte Auto fuhr anschließend weiter. Die Polizei sucht nun das flüchtige Auto und weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

