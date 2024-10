Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gestohlener Roller aufgefunden - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein am 18.10.2024 gestohlener Roller wurde am Dienstagvormittag (22.10.2024) in der Prälat-Caire-Straße gegenüber einer Tankstelle aufgefunden. Der Roller war teilweise beschädigt und wurde im Anschluss an den Besitzer übergeben. Wer hat das Abstellen des Rollers beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

