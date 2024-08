POL-EU: Randaliererin in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (20. August) kam es gegen 14.30 Uhr am Bahnhof in Euskirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen aus Schleiden und zwei Männern (27). Der 23-Jährige fuhr mit dem Bus von Schleiden nach Euskirchen. In Mechernich stiegen die beiden Männer in den Bus hinzu. Als der Schleidener in Euskirchen am Busbahnhof aus dem Bus stieg, griffen beide Männer unvermittelt ...

