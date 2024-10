Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Autoeinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen in dem Zeitraum vom 19.10.2024 bis 21.10.2024 die Seitenscheibe eines geparkten Autos der Marke Seat in der Erich-Reimann-Straße ein und versuchten das Autoradio auszubauen. Das Vorhaben misslang jedoch. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

