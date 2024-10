Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Lebensgefährlich: Reisende ohne Fahrschein flüchtet über die Gleise und leistet Widerstand

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 2. Oktober 2024 informierte die Notfallleiststelle der Bahn die Bundespolizei in Halle (Saale) über eine Reisende in einem Intercityexpress, die den Zug im Hauptbahnhof Berlin betreten hatte und diesen ohne Fahrkarte nutzte. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Halle (Saale), auf Bahnsteig sechs um 11:24 Uhr, wollte eine Streife die 19-Jährige übernehmen. Diese flüchtete jedoch nach Erkennen der Streife über mehrere Gleise. Nachdem die sofort beantragte Gleissperrung erfolgt war, nahmen die Bundespolizisten die Verfolgung auf und konnten die Deutsche nach mehrmaligen ignorierten Aufforderungen, stehen zu bleiben, stellen. Auch hier versuchte sie sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, so dass sie zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Während der Mitnahme zur Dienststelle wehrte sie sich weiter und sperrte sich aktiv. Auf dem Bundespolizeirevier wurde sie bezüglich ihrer lebensgefährlichen Flucht eingehend belehrt. Sie erhält Anzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung, des unbefugten Aufenthaltes im Gleis und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

