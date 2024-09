Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240917-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 16.09.2024 gegen 05.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Goethestraße in Neumünster, ein 57 jähriger Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Eine Streifenwagenbesatzung vom 1. Polizeirevier Neumünster fand den 57 jährigen Fahrradfahrer mittig liegend auf der Fahrbahn unter seinem Fahrrad. Er hatte offenbar eine schwere Kopfverletzung erlitten und war nicht ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte den Mann umgehend ins FEK Neumünster, wo er notoperiert werden musste.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer konnte den Unfall beobachten und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451330.

Sönke Petersen

