Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240916 -1-pdnms Schuppenbrand in Owschlag

Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

In der Nacht des 15.09.2024 geriet der Anbau eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der FF Owschlag begannen sofort mit den Löscharbeiten und verhinderten dadurch die Ausdehnung des Feuers auf das angrenzende Einfamilienhaus sowie auf ein Waldstück, welches sich in unmittelbarer Nähe befand.

Um 01:22 Uhr wurde die FF Owschlag durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer alarmiert, der beobachtete, dass ein Schuppen in voller Ausdehnung brannte. Die Bewohner, die sich in dem angrenzenden Einfamilienhaus befanden, konnten das Haus unverletzt verlassen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob das Einfamilienhaus durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. Weiterhin konnte die Brandursache bislang nicht abschließend geklärt werden. Es ist möglich, dass das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

