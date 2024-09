POL-NMS: 240917-1-pdnms Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Rendsburg gesucht

Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - In der Nacht des 15.09.2024 geriet der Anbau eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der FF Owschlag begannen sofort mit den Löscharbeiten und verhinderten dadurch die Ausdehnung des Feuers auf das angrenzende Einfamilienhaus sowie auf ein Waldstück, welches sich in unmittelbarer Nähe befand. Um 01:22 Uhr wurde die FF Owschlag ...

