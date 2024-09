Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte legen Teile von Betonplatten auf Bahngleise

Güsten (ots)

Am Sonntag, den 29. September 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 17:25 Uhr durch einen achtsamen Hinweisgeber über mehrere Teile von Betonplatten auf dem Bahngleis zwischen Güsten und Staßfurt, im Bereich Hauptgraben, Güsten, unterhalb der Autobahnbrücke informiert. Unverzüglich wurde das Gleis für den weiteren Zugverkehr gesperrt und verständigte Beamte fuhren sofort mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Dort konnten Teile von Betonplatten, bei denen es sich um Abdeckungen von in der Nähe befindlichen Kabelschächten handelte, aufgefunden werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte sogenanntes Steinmehl im Schienenbereich fest, welches Rückschlüsse zulässt, dass bereits Züge den Bereich passiert und zuvor aufgelegte Platten überfahren haben. Durch den Polizeieinsatz und die 45-minütige Gleissperrung erhielten insgesamt vier Nahverkehrszüge 101 Minuten Verspätung. Bei dieser Tat handelt es sich um kein Kavaliersdelikt, sondern um eine schwerwiegende Straftat, bei der es zu weitaus hohen Sach- oder auch Personenschäden hätte kommen können. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am 29. September 2024 zwischen 16:45 und 17:25 Uhr verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge in dem oben beschriebenen Bereich wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell