Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung im Zug führt zu Fahrtausschluss und Strafanzeige

Stendal (ots)

Am Freitag, den 27. September 2024 wurde die Bundespolizei im Haupt-bahnhof Stendal gegen 18:50 Uhr durch eine Kundebetreuerin um Unter-stützung gebeten: In ihrem Zug belästige ein 51-jähriger Reisender eine 40-jährige Frau zunächst verbal und berührte sie anschließend an ihrem Rücken und im Brustbereich. Daraufhin wurde der Mann aus dem Senegal nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Stendal durch die Zugbe-gleiterin von der Weiterfahrt ausgeschlossen und an eine bereitstehende Streife der Bundespolizei übergeben. Der Tatverdächtige war stark alko-holisiert, lehnte aber eine Messung seines Atemalkoholwertes ab. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Mannes und der Geschädigten fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen sexuel-len Belästigung ein.

