Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte zerstören mittels Stein Scheibe einer Regionalbahn

Naumburg, Kirchscheidungen (ots)

Eine völlig zerstörte Scheibe einer Regionalbahn und verlängerte Reisezeiten der Insassen sind das Ergebnis eines Sachverhaltes vom Freitag, den 27. September 2024: Der betroffene Zug war auf der Strecke Naumburg - Nebra eingesetzt und befand sich gegen 15:35 Uhr am Haltepunkt Kirchscheidungen. Hier bewarfen bisher unbekannte Täter den Zug mittels eines Steines und trafen eine Scheibe, die dadurch völlig zerstört wurde, sich aber dennoch weiter in der Halterung befand. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Zug setzte seine Fahrt bis Karsdorf fort und musste dort aus dem Umlauf genommen werden. Entsprechend wurden die Reisenden durch das Zugpersonal aufgefordert, die Bahn zu verlassen. Das Verkehrsunternehmen informierte die Bundespolizei in Halle (Saale) über den Vorfall und eine Streife begab sich vor Ort und nahm den Sachverhalt auf. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat an dem besagten Freitag, gegen 15:30 Uhr verdächtige Perso-nen- oder Fahrzeuge im Bereich des Haltepunktes Kirchscheidungen wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magde-burg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hot-line (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

