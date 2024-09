Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Buntmetalldiebstahl: Exekutivmaßnahmen der Bundespolizei

Frankleben (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsan-waltschaft Halle (Saale) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 45-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, im Be-reich der Bahnstrecke Merseburg - Querfurt in mehreren Fällen Bunt-metall entwendet und mit der Unterstützung einer 43-jährigen Deutschen anschließend verkauft zu haben. Am 26. September 2024 vollstreckten Beamte der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden zwei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Halle (Saale) in Frankleben. Dabei kamen insgesamt 41 Bundespoli-zistinnen und Bundespolizisten zum Einsatz. Im Rahmen der Durchsu-chung des Wohnhauses und der Nebengelasse der beiden Beschuldigten konnten die Einsatzkräfte mehrere Tatwerkzeuge, wie Bolzenschneider feststellen und als Beweismittel sicherstellen. Zudem fanden die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten mehrere Substanzen an Betäubungsmitteln, einen Elektroschocker sowie Böller und ein Reizstoffsprühgerät ohne die notwendige Kennzeichnung. Auch diese Zufallsfunde stellten sie sicher und übergeben diese zuständig-keitshalber an die Landespolizei. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern entsprechend an.

